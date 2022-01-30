Волгоградским поликлиникам выделили 100 миллионов на борьбу с «омикроном»





Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградской области выделили 100,6 миллиона рублей на эти цели.



«Из-за особенностей течения нового штамма коронавирусной инфекции люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу», – отметил Михаил Мишустин.Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», – подчеркнул он.Ранее власти региона заявляли, что основная нагрузка новой волны коронавируса легла именно на первичное звено. Жители жаловались на огромные очереди, невозможность дозвониться в поликлиники и дождаться врача на дом. Чтобы разгрузить амбулаторную сеть, Минздрав РФ выпустил памятку с алгоритмами действий при появлении признаков заболевания.