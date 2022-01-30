Волгоградским поликлиникам выделили 100 миллионов на борьбу с «омикроном»

Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», – подчеркнул он.
Ранее власти региона заявляли, что основная нагрузка новой волны коронавируса легла именно на первичное звено. Жители жаловались на огромные очереди, невозможность дозвониться в поликлиники и дождаться врача на дом. Чтобы разгрузить амбулаторную сеть, Минздрав РФ выпустил памятку с алгоритмами действий при появлении признаков заболевания.