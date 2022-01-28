«Врачи исчезли»: волгоградцы не могут вызвать медиков на дом и прорваться в красную зону

Общество 28.01.2022 14:09
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28.01.2022 14:09
Продолжение своей печальной истории рассказал ИА «Высота 102» Александр, который сегодня безуспешно пытался попасть на прием к врачу в красной зоне филиала поликлиники №7 на Тулака в Волгограде. «Стоять сил у меня не было – я пошел домой, чтобы вызвать врача на дом. Мне удалось дозвониться до филиала, но мне сказали, что неизвестно, когда придет врач. Я позвонил на 122, чтобы хотя бы выписать больничный, но мне сказали, что этим они не занимаются и посоветовали обратиться в филиал поликлиники. Но дозвониться туда у меня уже не получилось. Я набрал номер поликлиники №7, где мне заявили, что в филиале работает всего один врач в красной зоне и они не знают, когда доктор сможет прийти на дом. А у них в поликлинике – всего четыре. Сегодня, знаю, во всем филиале на Тулака принимали два врача – один в красной зоне и заведующая филиалом. Вариантов у меня нет – придется снова самому идти в «красную зону». Не знаю, хватит ли сил достоять и попасть на прием», - подвел итог своих злоключений волгоградец.Между тем, в комитете здравоохранения Волгоградской области признали наличие проблемы с очередями и заявили о ряде принятых мер. Так, пояснили в ведомстве, усилен кадровый состав медучреждений: уже трудоустроен 141 ординатор, в поликлиники дополнительно принимают 90 клинических ординаторов. В начале этой недели на практику вышли 300 студентов медколледжа. Принято решение о продлении графика работы поликлиник и об организации выездных бригад медиков на дом. Также в облкомздраве отчитались о внедрении практики дистанционной работы. Аудиообзвоны и телемедицинские консультации, заявили в ведомстве, позволят обеспечить своевременную выписку больничного листа и доставку лекарств на дом, а также контроль за состоянием больного. В колл-центры службы 122 и поликлиник привлекаются дополнительные сотрудники, что позволит увеличить число принимаемых звонков для вызова врача на дом, уточнения результатов ПЦР-тестов и открытия больничных листов. В настоящее время готовится к открытию еще один крупный колл-центр. «Дистанционный режим работы будет действовать для заболевших, чтобы не было необходимости стоять в очереди с температурой», - заверили в ведомстве. Кроме того, здесь напомнили о трех днях, которые заболевшие могут провести дома с сохранением зарплаты по согласованию с работодателем.
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