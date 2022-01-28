Общество

«Покупайте сами»: заболевшим коронавирусом волгоградцам не дали бесплатные лекарства

Общество 28.01.2022 18:43
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28.01.2022 18:43


Заболевшие коронавирусом волгоградцы жалуются на невозможность получения положенным им  бесплатных лекарств. Как рассказали ИА «Высота 102» пациенты с подтвержденным диагнозом, в частности, в поликлинике №2 на проспекте Металлургов,8 в Краснооктябрьском районе Волгограда им предлагают лишь мазь виферон. «От этой мази толку особого нет – ею обычно пользуются в профилактических целях, чтобы не заразиться. Как сами понимаете, в моем случае, когда у меня подтвердился диагноз коронавируса, это несколько поздновато, - рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Галина. – Кроме того, у меня хроническое заболевание сосудов. Я попросила выдать мне антикоагулянты, так как переживаю, что болезнь ударит по слабому месту в организме. Но мне отказали. Сказали, лекарств нет, потому что нет поставок и посоветовали купить все самой».
Галина пытались пожаловаться на отсутствие лекарств по телефону 122. Но там подтвердили, что с бесплатными лекарствами в регионе проблема. В страховой компании, куда обратилась волгоградка, заявили, что не возмещают расходы на приобретение лекарств, если пациент лечится амбулаторно.
Между тем, накануне главный внештатный терапевт Волгоградской области Мария Магдеева заявляла, что заболевшим волгоградцам могут доставлять лекарства на дом. Однако Галине, у которой высокая температура, предложили прийти за вифероном в поликлинику самой. Или попросить кого-нибудь из родных и знакомых прийти в медучреждение.
В комитете здравоохранения Волгоградской области заверили, что перебоев с поставками лекарств не было. "Проводится выдача всех комплектов лекарственных препаратов для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Накануне со склада получена очередная партия медикаментов", - заявили в ведомстве.


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