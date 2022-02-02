Каждый год, 2 февраля, волгоградская семья Черкасовых поднимается на западный склон Мамаева кургана к гранитному мемориалу, который установлен за спиной монумента «Родина-мать» воинами 8-го гвардейского корпуса - бывшей легендарной 62-й армии. Все новые и новые фамилии вписываются золотом на его плиты. Среди огромного числа фамилий они находят свою. Рядовой 299-й стрелковой дивизии Черкасов Петр Васильевич. Один из 18 Черкасовых, ушедших защищать Родину из маленькой приволжской деревеньки Отрада.





«С самого детства мой отец водил меня на главную высоту России. А сейчас я прихожу сюда со своими детьми и каждый раз испытываю очень разные чувства: скорби, потому что погибли здесь сотни тысяч наших воинов, и радости, потому что выстояли и победили, - рассказывает журналистам ИА «Высота 102» внук ветерана Михаил Черкасов. – Я всегда думаю о том, что сойдись сейчас на этом кургане вся Россия — и каждый найдет однофамильца: отца, деда или брата. Среди этого пространства - монументы с именами погибших воинов, оплативших мир такой кровью, какую и представить не могло человечество.

Наш дед работал в деревне бакенщиком. Два раза в день, утром и вечером, на дощатой лодчонке он плыл по Волге, гасил или зажигал керосиновые фонари по фарватеру — три белых, три красных. В любую погоду он выполнял свою работу исправно, и пароходы переходили перекат днем и ночью, не боясь сесть на мель. В деревне перед войной не было ни радио, ни электричества, а потому, когда с утра 22 июня 1941 года начали завывать гудки пароходов, идущих по Волге, дед понял: что-то неладно. Вскоре ушел на фронт. Воевал в 299-й стрелковой дивизии, которая по приказу Жукова наносила в августе-сентябре 1942 года удар с северной окраины Сталинграда по флангу немецких войск, наступавших на Мамаев курган.

Я рассказываю теперь уже своим детям о том, как, отправляя Манштейна на Юг России, Гитлер сказал: «Вручаю вам лучшую армию Германии. С такой армией можно покорить небо». И как 15 сентября 1942 года берлинское радио оповестило весь мир о том, что доблестными немецкими войсками захвачен Мамаев курган — господствующая высота, с которой просматриваются Волга, оба ее берега и весь город. Я говорю им о том, что, придя на нашу землю, фашисты получили все, что им причиталось. А теперь очень многие пытаются нашу Победу замолчать. Еще великий Пушкин писал: «И ненавидите вы нас за то, что Россия в одиночку разгромила Наполеона». Да, цена, которую мы заплатили за нашу Победу, была огромна. Средняя продолжительность жизни в боевых условиях у командира взвода была 3 дня, командира роты — 7, батальона —11, полка — 20 дней. Каждые 11 секунд погибал солдат. Разве можем мы это забыть?».

...Рядовой 299-й стрелковой дивизии Петр Васильевич Черкасов, уроженец деревни Отрада Красносельского района Костромской области, был тяжело ранен в бою и умер 10 сентября 1942 года в медсанбате. «Ему было всего 28 лет, - говорит Михаил Черкасов, - гораздо меньше, чем мне сейчас. Так сложилось, что у нас не осталось даже фотографии. Но каждый год 2 февраля и 9 мая мы кладем цветы к памятнику, на мраморной плите которой надпись, где сказано все: «Они погибли за Сталинград».