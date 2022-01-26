В Волгограде предпринимательница морила голодом повара

Общество 26.01.2022 11:06
0
26.01.2022 11:06
В Волгограде повару почти год не выплачивали зарплату. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области, в отношении 57-летней предпринимательницы, у которой работала женщина, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, с апреля 2020 года по февраль 2021 года предпринимательница, которая имеет бизнес в сфере ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, задолжала повару около 150 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, бизнес-леди не испытывала финансовых трудностей, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам. Теперь ей грозит ответственность по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Работнице частично выплачены деньги.
Реклама
Склад для хранения трупов обустроят в терминале аэропорта Волгограда26.01.2022 17:00
Общество 26.01.2022 17:00
В сети разоблачили фейк о грядущем локдауне в Волгоградской области26.01.2022 16:50
Общество 26.01.2022 16:50
Волгоградский музтеатр отменил ближайшие спектакли из-за COVID-1926.01.2022 15:51
Общество 26.01.2022 15:51
Губернатор защитил волгоградцев от многочасовых очередей в поликлиниках26.01.2022 13:46
Общество 26.01.2022 13:46
Центр Волгограда украсят новыми флагами и плакатами к 2 февраля26.01.2022 12:03
Общество 26.01.2022 12:03
Банк «Открытие»: 89% жителей ЮФО считают, что студенты должны подрабатывать во время учебы26.01.2022 11:55
Общество 26.01.2022 11:55
Волонтеры прекращают поиски пропавшей школьницы в Волгоградской области26.01.2022 10:41
Общество 26.01.2022 10:41
Уже у порога: в Волгоградской области почти наполовину выросло количество заболевших ОРВИ26.01.2022 08:20
Общество 26.01.2022 08:20
Как у заболевших волгоградцев находят "омикрон"25.01.2022 19:40
Общество 25.01.2022 19:40
Минздрав поблагодарил волгоградских студентов и ординаторов в Татьянин день25.01.2022 18:20
Общество 25.01.2022 18:20
В Волгоградской области число закрытых на карантин школ увеличилось до 4425.01.2022 17:05
Общество 25.01.2022 17:05
В Волгограде мать ребенка-инвалида незаконно лишили пособия25.01.2022 16:38
Общество 25.01.2022 16:38
«Все не уместятся»: чиновники объяснились за очереди в волгоградских поликлиниках25.01.2022 15:45
Общество 25.01.2022 15:45
Запрет на въезд большегрузов сняли в Волгограде25.01.2022 12:20
Общество 25.01.2022 12:20
«Волгоградэнергосбыт» помогает разобраться с начислениями за декабрь 2021 года25.01.2022 11:38
Общество 25.01.2022 11:38
Реклама