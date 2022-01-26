В Волгограде предпринимательница морила голодом повара





В Волгограде повару почти год не выплачивали зарплату. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области, в отношении 57-летней предпринимательницы, у которой работала женщина, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, с апреля 2020 года по февраль 2021 года предпринимательница, которая имеет бизнес в сфере ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, задолжала повару около 150 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, бизнес-леди не испытывала финансовых трудностей, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам. Теперь ей грозит ответственность по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Работнице частично выплачены деньги.











