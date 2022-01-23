Общество

Открытые уроки о Сталинградской битве в столичном музее посвятят воспоминаниям

Общество 23.01.2022 18:08
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23.01.2022 18:08


В столичном Музее Победы проходит цикл уроков мужества о Сталинградской битве.
«Открытые уроки проводятся в преддверии знаковой даты — 2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — отметила куратор программы «Школьный Музей Победы» Марина Фаттахова.
Посетители узнают о подвигах Героев Советского Союза и судьбах бойцов, которые защищали город. Беседы проведет ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина.
Также о боевом пути Маршала Победы Ивана Христофоровича Баграмяна расскажет его внук Баграмян Иван Сергеевич — член правления Фонда памяти полководцев Победы.
Воспоминаниями своего деда, генерал-лейтенанта Орлова Николая Григорьевича, поделится Шибаев Василий Сергеевич, сообщили в пресс- службе музея.
Цикл уроков мужества продлится до 3 февраля 2022 года.
Беседы пройдут в рамках выставки «От Москвы до Сталинграда», которая посвящена подвигу бойцов 3-ого Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса.

Экспозицию представили ученики московской школы № 1566 имени героев Сталинградской битвы.

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