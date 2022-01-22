Общество

Алексей Дементьев: «Эта зима выдалась крайне непростой для волгоградских дорожников»

Общество 22.01.2022 15:11
0
22.01.2022 15:11


Зимний сезон 2021-2022 выдался крайне непростым для дорожников и коммунальщиков Волгограда, считает член общественной палаты Волгограда и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев. Общественник отметил, что снегопады в январе этого года идут постоянно и прекращаются лишь на несколько суток, но даже в эти дни люди в оранжевых жилетках не прекращают свой труд.
«Сугробы заметны в каждом дворе, вдоль дорог и пешеходных зон – это снег, который работники сгребают с проезжей части и тротуаров, чтобы можно было проехать и пройти», – отметил он. По словам спикера, несмотря на все погодные капризы город продолжает жить – обеспечено движение пешеходов, общественного транспорта. «Это заслуга городских служб», – считает Дементьев.
Сомневающихся в его словах он просит обратить внимание на другие регионы, которые также столкнулись с небывалым в этом году снегопадом. «В Краснодаре из-за непогоды закрывают дороги и парализовано движение транспорта, в Саратове снегом отрезаны от мира целые поселки, - приводит примеры общественник. - В Новороссийске из-за гололеда случился транспортный коллапс, когда скользящие под гору машины буквально ловили руками, а на трассе под Ростовом из-за ДТП и плохих погодных условий образовалась четырехкилометровая пробка».
Алексей Дементьев добавил, что в этой ситуации очень важно поддержать этих людей – простых работников, которые по ночам и в выходные, пока горожане отдыхают, без перерыва машут лопатами и убирают снег в не самых простых условиях.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
22.01.2022 16:27
Общество 22.01.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2022 14:24
Общество 22.01.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2022 11:48
Общество 22.01.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2022 09:11
Общество 22.01.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 19:54
Общество 21.01.2022 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 17:49
Общество 21.01.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 17:16
Общество 21.01.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 16:16
Общество 21.01.2022 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 15:27
Общество 21.01.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 14:52
Общество 21.01.2022 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 14:23
Общество 21.01.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 13:37
Общество 21.01.2022 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 13:06
Общество 21.01.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 12:42
Общество 21.01.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 12:33
Общество 21.01.2022 12:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:58
«Вывезти ее на автомобиле никто не мог»: новые подробности исчезновения школьницы под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:14
«Скорые едут одна за одной»: в детской больнице Волгограда отмечают наплыв пациентовСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области подорожала колбаса и детское питаниеСмотреть фотографии
15:11
Алексей Дементьев: «Эта зима выдалась крайне непростой для волгоградских дорожников»Смотреть фотографии
14:24
«Вышли на свой страх и риск»: транспортный коллапс в Волжском откладываетсяСмотреть фотографии
12:59
Упрямая водитель Infiniti устроила массовое ДТП с пострадавшими в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Эпичное столкновение трех внедорожников в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Уходим в отрыв: резкий всплеск коронавируса отмечен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Строители сквера Пахмутовой в Волгограде взялись за Комсомольский садСмотреть фотографии
11:27
Пьяный водитель на скорости протаранил автосервис в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Волгоградец бурной ночью доверился незнакомкам и потерял почти полмиллионаСмотреть фотографии
10:19
«Машины в хлам!»: четыре человека пострадали в жестком ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Легковушка сбила двух пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:41
Снегопад в Волгоградской области продлится еще несколько днейСмотреть фотографии
09:11
Фекальное озеро образовалось возле десятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
«Любви вьюга не помеха»: волгоградцев растрогала до слёз вальсирующая под снегом параСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В Волгограде мужчину на переходе сбили две машиныСмотреть фотографии
17:58
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый деньСмотреть фотографии
17:49
Под Волгоградом формируют гуманитарный склад на случай ЧС на юге РоссииСмотреть фотографии
17:16
«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробкамиСмотреть фотографии
16:44
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»Смотреть фотографии
16:19
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановкуСмотреть фотографии
15:41
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилыСмотреть фотографии
15:27
Цветы с инопланетными названиями покажут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде массово болеют водители общественного транспортаСмотреть фотографии
14:04
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны ЧупахинойСмотреть фотографии
13:28
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 