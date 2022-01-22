Алексей Дементьев: «Эта зима выдалась крайне непростой для волгоградских дорожников»

Общество 22.01.2022 15:11
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22.01.2022 15:11
Зимний сезон 2021-2022 выдался крайне непростым для дорожников и коммунальщиков Волгограда, считает член общественной палаты Волгограда и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев. Общественник отметил, что снегопады в январе этого года идут постоянно и прекращаются лишь на несколько суток, но даже в эти дни люди в оранжевых жилетках не прекращают свой труд.
«Сугробы заметны в каждом дворе, вдоль дорог и пешеходных зон – это снег, который работники сгребают с проезжей части и тротуаров, чтобы можно было проехать и пройти», – отметил он. По словам спикера, несмотря на все погодные капризы город продолжает жить – обеспечено движение пешеходов, общественного транспорта. «Это заслуга городских служб», – считает Дементьев.
Сомневающихся в его словах он просит обратить внимание на другие регионы, которые также столкнулись с небывалым в этом году снегопадом. «В Краснодаре из-за непогоды закрывают дороги и парализовано движение транспорта, в Саратове снегом отрезаны от мира целые поселки, - приводит примеры общественник. - В Новороссийске из-за гололеда случился транспортный коллапс, когда скользящие под гору машины буквально ловили руками, а на трассе под Ростовом из-за ДТП и плохих погодных условий образовалась четырехкилометровая пробка».
Алексей Дементьев добавил, что в этой ситуации очень важно поддержать этих людей – простых работников, которые по ночам и в выходные, пока горожане отдыхают, без перерыва машут лопатами и убирают снег в не самых простых условиях.
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