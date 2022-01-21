Общество 21.01.2022 17:49
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21.01.2022 17:49
Народный фронт и Российский Красный Крест создают под Волгоградом склад товаров первой необходимости на случай природного катаклизма или другой чрезвычайной ситуации в Южном федеральном округе. Об этом сообщили сегодня в реготделении ОНФ "За Россию" в Волгоградской области.
Гуманитарный склад решено сформировать на территории Городищенского района Волгоградской области в непосредственной близости от аэропорта и трассы Р-22 "Каспий". Неприкосновенный запас позволит в оптимально сжатые сроки обеспечить пострадавших товарами первой необходимости. Это будут гигиенические принадлежности, постельное белье и теплые одеяла.
"Создание склада гуманитарной продукции является плановым мероприятием в работе Российского Красного Креста", - пояснили в реготделении ОНФ.
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