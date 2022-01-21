Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»

Происшествия 21.01.2022 14:04
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21.01.2022 14:04
Движение на улицах Автозаводская и Огородная в Ворошиловском районе Волгограда сильно затруднено из-за ДТП, произошедшего на улице Морфлотская. Здесь бортовая «Газель» столкнулась с легковушкой Skoda, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку под управлением женщины-водителя. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники ДПС и скорая.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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