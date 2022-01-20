



Полным провалом завершилась попытка общественников и чиновников найти выход из транспортного хаоса , в который погрузился Волгоград с нового года. Члены Общественных палат Волгограда и Волгоградской области встретились за круглым столом с профильными чиновниками мэрии, чтобы «препарировать» новую транспортную схему, но к конкретным решениям так и не пришли.

Заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев, ответственный в мэрии за общественный транспорт, в очередной раз озвучил, какие изменения претерпели маршруты с 1 января. Он впервые публично признал, что автобус №20 был упразднен и заменен 9-м троллейбусом. Исчезновение востребованного автобуса большой вместимости остро ощутили жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Транспорт на этом маршруте особенно хорошо заполнялся на проспекте им. Ленина от улицы Порт-Саида до улицы 7-й Гвардейской, улицах Хиросимы и Рокоссовского. В качестве альтернативы людям предлагают сесть на троллейбус №9, а по Второй продольной «20-ку» дублируют автобусы №21 и №25.

«Есть проблема, и очень бы хотелось, чтобы еще раз обратили внимание на участок в Краснооктябрьском районе – там, где ушёл 20-й, потому что много эмоциональности есть, в то же время [бывает], когда люди привыкают и успокаиваются, но на этом участке успокоения нет. И мы утром проезжаем, видим, что мы не вывозим количество людей, либо автобусы полные – люди не успевают доходить. Было пожелание, что по Хиросиме было удобно в центр попадать. С одной стороны, транспорт «тягает» 2-3 остановки – это не так много прогуляться, но в зимний период времени гулять не всегда хорошо», – выступил председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

Сергей Комлев также сообщил, что администрация и перевозчики уже скорректировали схему движения на некоторых линиях . В частности, на маршруте №55 были введены дополнительные рейсы, из-за чего с 05.30 до 06.15 интервал сократился до 8 минут. Автобус №25 тоже стал ходить чаще в часы пик – вместо 9 минут пассажиры ждут транспорт 6-7 минут. Возобновила свою работу и линия скоростного трамвая «ВгТЗ – пл. Чекистов», по которой курсируют старенькие одинарные вагончики «Татра». Комлев также «осчастливил» горожан известием, что с 1 февраля на маршрут №21 добавят пять автобусов.

Вспомнили и про микрорайон Родниковая долина , который после инноваций остался почти обездоленным: в Красноармейский и Кировский районы отсюда теперь можно уехать только на маршрутке №15А. По утрам люди выстраиваются в очереди по несколько метров, а дождавшись пустой микроавтобус, тут же набиваются в него до отказа. Такую же картину можно лицезреть на любой остановке на Второй продольной магистрали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Чтобы собрать оплату с пассажиров, кондукторам автобусов №25 и №21 приходится на остановках перебегать из одной двери салона в другую – протолкнуться между людьми в автобусе не представляется возможным.

Но эти и другие страдания волгоградцев, изо всех сил пытающихся адаптироваться к транспортным нововведениям, не затронули тонкие струны души у некоторых представителей общественности. «Как рассказал сейчас Сергей Леонидович - я его внимательно слушала и даже записала - получается, по большому счёту, мало что поменялось. А что люди-то недовольные? Обращения есть... и я уверена, что эмоциональные обращения были очень сильно эмоциональные, это видели все и в интернете. Если эти изменения не такие глобальные, то почему всё-таки вот этот затор произошёл?», – озадачила остальных участников совещания председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

Сейчас, по словам Комлева, чиновники добиваются увеличения численности маршруток на линии с 20-ти до 30-ти, а в перспективе 15А переведут на подвижной состав средней вместимости и регулируемый тариф. Эта же судьба может постичь и ряд других линий, по которым сейчас курсируют маршрутки, однако конкретный перечень чиновник не назвал. Что касается автобуса №85 и маршрутки №23А, которые заезжают в Родниковую долину, Сергей Комлев напомнил, что перевозчики также расширили автопарк.

К инновациям следует подготовиться и постоянным пассажирам на маршруте №65: автобусы большой вместимости здесь заменят на троллейбусы с возможностью автономного хода, когда их поставят в Волгоград. Этот же вид транспорта, по всей вероятности, будет обслуживать и маршрут №95: на участке от поселка ГЭС до Спартановки троллейбус будет ездить на автономном ходу, далее до микрорайона Тулака – по контактной сети.