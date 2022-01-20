Общество

В Волгограде маршрут №50 удлинили на 8 километров

Общество 20.01.2022 12:55
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20.01.2022 12:55


С сегодняшнего дня маршрут №50 в Волгограде увеличился более чем на 8 километров. Как сообщили в мэрии, изменения в схему движения внесены по запросам волгоградцев. Теперь автобусы малой вместимости будут заезжать не только в микрорайон Комарово, но и в отдаленный поселок Верхняя Ельшанка в Советском районе. Корректировка маршрута, как считают в мэрии, позволила связать этот отдаленный поселок с Советским, Ворошиловским, Центральным и Дзержинским районами Волгограда.
Конечной точкой маршрута №50 вместо остановки "Ул. Академика Комарова" стала разворотная площадка в центральной части поселка Верхняя Ельшанка, также маршрут дополнила остановка "Радиоцентр". 
В горадминистрации отметили, что поселок Верхняя Ельшанка также продолжает обслуживать вспомогательный маршрут №31К. Его расписание и схема движения не изменились.
Фото из архива "Высоты 102"

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