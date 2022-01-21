Общество

У волгоградских железнодорожников измерили уровень коллективного иммунитета

Общество 21.01.2022 07:46
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21.01.2022 07:46


Более 8 тысяч волгоградских железнодорожников сделали прививку от COVID-19, включая сотрудников дочерних и зависимых обществ. Доля вакцинированных работников достигла 87,2 %. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в отделении Приволжской железной дороги. При этом с учетом работников, перенесших заболевание менее 6 месяцев назад, коллективный иммунитет у железнодорожников Волгоградского региона составляет 93%.
Вакцинация работников ведется в прививочных кабинетах учреждений «РЖД-Медицина», функционирующих на станциях Волгоград-1, Петров Вал, имени Максима Горького и Арчеда. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием. Для иммунизации сотрудников, работающих на удаленных станциях, были организованы выезды автомотрис с оборудованным прививочным кабинетом, пояснили в Приволжской железной дороге.

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