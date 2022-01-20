Общество

Дикую лису ищут охотники на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 20.01.2022 13:02
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20.01.2022 13:02


Охотинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области прочесывают территорию Мамаева кургана в поисках дикой лисы после инцидента, произошедшего накануне. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды. Напомним, накануне около шести вечера дикое животное вышло на платформу пригородного поезда «Мамаев курган», где ожидали электричку до Волжского несколько человек. Совершенно не боясь людей, животное стало приближаться к стоявшим на платформе пассажирам и убежало лишь после того, как лису прожектором ослепила подъехавшая электричка. Напуганные волжане предположили, что дикий зверь может быть заражен бешенством, так как обычно в природе животные избегают встречи с человеком.
Подобная история произошла в конце прошлого года в поселке Горьковский Советского района Волгограда. Дикая лиса около двух недель (!) жила в центре поселка среди многоэтажек, пока не напала на трех женщин, после чего ее сбила машина. Образцы тканей погибшего животного показали, что лиса была поражена вирусом бешенства. По словам жителей поселка, после этого в населенном пункте участились случаи нападения собак на людей. 
Фото: на этом месте накануне видели дикую лису. 

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