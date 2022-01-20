









Волжский городской суд сегодня огласил приговор двоим перевозчикам крупной партии браконьерской черной икры с Дальнего Востока. Как сообщили ИА "Высота" в УФСБ России по Волгоградской области, 54-летний мужчина и его 42-летний приятель осуждены к 2 и 2,5 годам колонии общего режима соответственно.





Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела без сопроводительных документов, подтверждающих легальность происхождения и безопасность продукции, перевозили из Хабаровского края в Волгоград 102 килограмма черной икры. В 2021 году перевозчики были задержаны в ходе спецоперации сотрудников УФСБ и полиции региона. Деликатес везли в двух машинах - "Лада Приора" и "Volkswagen ", в специально оборудованных тайниках. Икра была расфасована в пластиковые банки по 0,5 л. Всего изъяли 204 емкости. Согласно результатам экспертиз, изъятая продукция является икрой и фрагментами амурского осетра, которые были добыты браконьерским способом на Дальнем Востоке. Деликатес планировали реализовать на территории Волгоградской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по региону СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области