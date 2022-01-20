Расследования 20.01.2022 16:51
0
20.01.2022 16:51
Волжский городской суд сегодня огласил приговор двоим перевозчикам крупной партии браконьерской черной икры с Дальнего Востока. Как сообщили ИА "Высота" в УФСБ России по Волгоградской области, 54-летний мужчина и его 42-летний приятель осуждены к 2 и 2,5 годам колонии общего режима соответственно.
Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела без сопроводительных документов, подтверждающих легальность происхождения и безопасность продукции, перевозили из Хабаровского края в Волгоград 102 килограмма черной икры. В 2021 году перевозчики были задержаны в ходе спецоперации сотрудников УФСБ и полиции региона. Деликатес везли в двух машинах - "Лада Приора" и "Volkswagen ", в специально оборудованных тайниках. Икра была расфасована в пластиковые банки по 0,5 л. Всего изъяли 204 емкости. Согласно результатам экспертиз, изъятая продукция является икрой и фрагментами амурского осетра, которые были добыты браконьерским способом на Дальнем Востоке. Деликатес планировали реализовать на территории Волгоградской области.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по региону СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области
Реклама
Криминальных блондинок из аэропорта Волгограда заключили под домашний арест20.01.2022 20:20
Расследования 20.01.2022 20:20
В Волгограде сотрудница вагона-ресторана кормила пассажиров просрочкой20.01.2022 14:41
Расследования 20.01.2022 14:41
19 лет и не меньше: суд отказал в смягчении приговора убийце иностранного студента в Волгограде20.01.2022 13:10
Расследования 20.01.2022 13:10
Ищут на земле и под водой: в Волгоградской области поиски пропавшей школьницы вышли на федеральный уровень20.01.2022 10:39
Расследования 20.01.2022 10:39
Подсудимый экс-чиновник администрации Волгоградской области заболел перед вынесением приговора19.01.2022 20:13
Расследования 19.01.2022 20:13
Браку с иностранкой в Волгоградской области помешало УФСБ19.01.2022 12:40
Расследования 19.01.2022 12:40
Житель Волгоградской области убил соседа за бутылку водки18.01.2022 17:00
Расследования 18.01.2022 17:00
Жителя Волгоградской области осудили за грабеж чистой воды18.01.2022 12:01
Расследования 18.01.2022 12:01
Обвиняемому в терроризме волгоградскому подростку психбольницу заменят домом18.01.2022 11:20
Расследования 18.01.2022 11:20
В Волгограде пристав идет под суд за прекращение дел злостных алиментщиков18.01.2022 11:17
Расследования 18.01.2022 11:17
В Волгограде спасают жизнь выпившего уксус малыша18.01.2022 10:27
Расследования 18.01.2022 10:27
Пятый день поисков пропавшей под Волгоградом школьницы не дал результатов17.01.2022 22:11
Расследования 17.01.2022 22:11
Главу поселения осудят за махинации с песком в Волгоградской области17.01.2022 15:15
Расследования 17.01.2022 15:15
В Волгограде вынесли приговор селянину за жестокое убийство в огне17.01.2022 12:32
Расследования 17.01.2022 12:32
СУ СК Волгоградской области опубликовал видео масштабных поисков 15-летней школьницы17.01.2022 11:23
Расследования 17.01.2022 11:23
Реклама