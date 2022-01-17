Для жителей глубинки Волгоградской области откроют ПЦР-лабораторию

Covid-19 17.01.2022 16:13
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17.01.2022 16:13
Дополнительная лаборатория по тестированию на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР-исследований откроется в Михайловской ЦРБ. Как сообщили в администрации Волгоградской области, в настоящее время она готовится для сдачи в эксплуатацию. В лаборатории смогут делать до 800 исследований в сутки.
В 2021 году такая лаборатория была открыта в Камышине. Также ПЦР -центр заработал в здании бактериологической лаборатории Волгоградской областной инфекционной больницы № 2 в Волжском. Мощности по тестированию в регионе увеличиваются в условиях распространения нового штамма "омикрон". Первые случаи заболевания им уже выявлены в Волгоградской области.
Всего за время пандемии в регионе проведено почти 3,1 миллиона ПЦР-исследований. Таким образом, в среднем на коронавирус протестировался каждый жителей региона, а некоторые - несколько раз. В Волгоградской области работают 15 лабораторий. Общая мощность диагностических площадок составляет 12 тысяч исследований в сутки.
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