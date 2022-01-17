На пенсионерку из Иваново повесили долги тезки из Волгоградской области





66-летней пенсионерке из Иваново понадобился почти год на то, чтобы доказать ошибку судебного пристава, из-за которой с нее взыскали долги тезки из Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, к решению проблемы пожилой женщины подключились и два омбудсмена – из нашего региона и Ивановской области.

В апреле 2021 года по телефону пенсионерка получила смс-предупреждение о снятии с нее денежных средств по возбужденному Дубовским районным отделением УФССП по Волгоградской области исполнительному производству. При обращении в банковское учреждение пенсионерка узнала, что ее расчетные счета арестованы. Женщина пыталась обращениями в различные структуры доказать то, что долгов она не имеет, а судебные решения о взыскании с нее денежных средств не выносились. Однако судебные приставы отказывались признавать свою ошибку.

Выяснилось, что в постановлении судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должником был указан тезка Татьяны Ивановны, у которого идентичная дата рождения, но не совпадают место рождения и адрес проживания. Проведенная волгоградским уполномоченным проверка подтвердила ошибку в действиях судебных приставов-исполнителей. В результате постановление об обращении взыскания денежных средств с жительницы Иваново отменено, взысканные средства перечислены собственнице.



