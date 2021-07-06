Чиновников обязали заменить многострадальный водопровод в городе Волгоградской области





Котовский районный суд по иску прокуратуры обязал администрацию Котово заменить крайне изношенный участок водопровода по улицам 60 лет ВЛКСМ и Мира. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, «убитый» трубопровод за последние два года ремонтировали из-за порывов 15 раз, то есть в среднем каждые полтора месяца.

Напомним, ранее прокуратура Котовского района Волгоградской области провела проверку соблюдения требований законодательства о водоснабжении жителей Котово. Многострадальный участок водопровода обеспечивает водой 88 жилых и 1843 частных домов, жильцы которых неоднократно жаловались на постоянные отключения коммунального ресурса и воду кирпичного цвета из кранов. Шокирующими фотографиями бесконечно разрытых трубопроводов и грязи в раковинах котовчане делились в социальных сетях, выражая бурю негодования.

В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» глава городского поселения Василий Голосов ранее заявлял, что ремонт ветхого участка начнется в ближайшее время. При этом в перспективе в городе будет отремонтирован водопровод целиком, говорил Голосов. Теперь у измученных горожан появилась реальная надежда, что обещания мэрии будут исполнены под контролем надзорных органов.