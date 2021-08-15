Из кранов в домах жителей Волгоградской области полилась грязная жижа





В домах частного сектора в городе Котово Волгоградской области вновь вместо воды из кранов течет вода с ржавчиной и грязью. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, проживающие в одном из домов на ул. Народной, в результате были испорчены вещи, которые стирались в машинке.

Напомним, котовчане испытывают проблемы с водоснабжением уже не первый год. Практически каждую неделю на сетях фиксируются порывы, в результате чего жители вынуждены сидеть без воды, а зимой – еще и без отопления. Ранее власти городского округа заявляли, что решить злободневный вопрос с водоснабжением может лишь вхождение муниципалитета в федеральную программу, подготовка проекта уже началась.



