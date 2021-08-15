Из кранов в домах жителей Волгоградской области полилась грязная жижа

Общество 15.08.2021 15:08
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15.08.2021 15:08
В домах частного сектора в городе Котово Волгоградской области вновь вместо воды из кранов течет вода с ржавчиной и грязью. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, проживающие в одном из домов на ул. Народной, в результате были испорчены вещи, которые стирались в машинке.
Напомним, котовчане испытывают проблемы с водоснабжением уже не первый год. Практически каждую неделю на сетях фиксируются порывы, в результате чего жители вынуждены сидеть без воды, а зимой – еще и без отопления. Ранее власти городского округа заявляли, что решить злободневный вопрос с водоснабжением может лишь вхождение муниципалитета в федеральную программу, подготовка проекта уже началась.
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