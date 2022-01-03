Происшествия

В Котово Волгоградской области устранили коммунальную аварию

Происшествия 03.01.2022 16:00
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03.01.2022 16:00


В Котово Волгоградской области почти полтора десятка домов несколько часов оставались без отопления. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, подачу ресурса прекратили в связи с аварийной заменой задвижки. Отключение коснулось домов по ул. Мира 159, 155, 147, 149, 151; ул. Коммунистическая 72, 74, 76; ул. Разина 6, 8, 10, 12, 14.
В настоящий момент, пояснили в администрации, аварийные работы завершены, теплоснабжение восстановлено, идет заполнение систем.


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