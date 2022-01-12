Происшествия

Из-за заноса прицепа на трассе в Волгоградской области погибла женщина

Происшествия 12.01.2022 10:02
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12.01.2022 10:02


Грузовик с прицепом из Ростовской области занесло на автодороге в Волгоградской области, в результате погибла пожилая женщина. Как сообщили в региональном главке МВД, смертельная авария произошла в Суровикинском районе на 172 км автодороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино".

По предварительным данным, 38-летний водитель "Volvo 653520" в составе полуприцепа не справился с управлением, в результате чего прицеп в состоянии заноса выехал на полосу встречного движения и врезался в "Ладу Гранту". В ДТП пострадал 70-летний водитель легковушки, а его 85-летняя пассажирка погибла - женщина умерла в больнице. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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