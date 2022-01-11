В Волгоградской области COVID-пациенты массово пошли на поправку

Covid-19 11.01.2022 12:16
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11.01.2022 12:16
Число выздоровевших от COVID-19 резко выросло в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на статистические данные федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе были выписаны 357 человека - это в 1,5 раза больше, чем сутками ранее. Статистика заболевших в регионе по-прежнему продолжает падать. Так, за сутки было выявлено 179 случаев заражения - это на 2 человека меньше предыдущего суточного показателя. Не смогли пережить инфекцию 15 человек. За все время пандемии в Волгоградской области умерли уже 5708 человек.
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