Смертность от коронавируса выросла в Волгоградской области

Covid-19 10.01.2022 12:12
0
10.01.2022 12:12
В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 17 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Сутками ранее сообщалось о 15 умерших. Всего уже 5693 жителя Волгоградской области стали жертвами инфекции.
При этом суточная заболеваемость коронавируса в регионе снизилась. Так, за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 181 жителю Волгоградской области. За 9 января новых заболевших было 185.
Реклама
Кривая суточной заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области пошла вверх09.01.2022 12:48
Covid-19 09.01.2022 12:48
В Волгоградской области коронавирусом заболели ещё 183 человека08.01.2022 12:52
Covid-19 08.01.2022 12:52
187 заразившихся, 16 умерших: хроника коронавируса в Волгоградской области07.01.2022 12:19
Covid-19 07.01.2022 12:19
В Волгоградской области зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом06.01.2022 12:51
Covid-19 06.01.2022 12:51
В Волгоградской области еще 19 человек скончались от коронавируса05.01.2022 12:03
Covid-19 05.01.2022 12:03
В Волгоградской области заболеваемость COVID энергично снижается04.01.2022 12:03
Covid-19 04.01.2022 12:03
В Волгоградской области все реже заражаются коронавирусом03.01.2022 12:15
Covid-19 03.01.2022 12:15
Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области идет на спад02.01.2022 12:22
Covid-19 02.01.2022 12:22
Волгоградская область перешла в «желтую» зону по COVID-1931.12.2021 12:23
Covid-19 31.12.2021 12:23
Коронавирус в Волгоградской области забрал жизни еще 17 человек28.12.2021 11:56
Covid-19 28.12.2021 11:56
В Волгоградской области коронавирус уходит из городов в село27.12.2021 12:49
Covid-19 27.12.2021 12:49
Препарат для ревакцинации поступил в Волгоградскую область27.12.2021 10:25
Covid-19 27.12.2021 10:25
Коронавирус в Волгоградской области достиг минимума за последние полгода26.12.2021 12:15
Covid-19 26.12.2021 12:15
В Волгоградской области резко снизилось количество заболевших коронавирусом25.12.2021 11:51
Covid-19 25.12.2021 11:51
Впервые за два месяца в Волгоградской области упала суточная смертность от COVID-1921.12.2021 12:45
Covid-19 21.12.2021 12:45
Реклама