Смертность от коронавируса выросла в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 17 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Сутками ранее сообщалось о 15 умерших. Всего уже 5693 жителя Волгоградской области стали жертвами инфекции.

При этом суточная заболеваемость коронавируса в регионе снизилась. Так, за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 181 жителю Волгоградской области. За 9 января новых заболевших было 185.



