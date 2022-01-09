Волгоградские чиновники пересчитают пассажиров сокращаемой маршрутки





В департаменте городского хозяйства администрации Волгограда проанализируют пассажиропоток на маршруте №3с, который власти намерены урезать с 1 марта 2022 года. Подсчет пассажиров чиновники проведут по обращению одного из перевозчиков: в фирме утверждают, что люди мало ездят из центра на Спартановку, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

«Организация-перевозчик поясняет необходимость сокращения маршрута [№3с] невысоким пассажиропотоком на участке движения от Центрального района до Тракторозаводского района, – прокомментировали ситуацию в администрации. – Отчасти это объясняется тем, что на данном участке вспомогательный маршрут №3с дублируется рядом других маршрутов, включая опорные автобусные и троллейбусные. Целесообразность предлагаемых перевозчиком изменений будет определена после тщательного изучения ситуации. Весь этот период [ближайшие два месяца] автобусы малой вместимости будут ходить по прежней схеме».

В пресс-службе подчеркнули, что «в соответствии с законодательством планируемые изменения в транспортной схеме города должны быть закреплены соответствующими документами». Между тем, согласно опубликованному реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, изменения уже внесены на основании распоряжения ДГХ №377-р от 13 октября 2021 года. По обновленному реестру маршрутки №3с будут ходить из СНТ «Берендей» в Кировском районе до остановки «Детский центр» на улице Краснознаменской в центре Волгограда.