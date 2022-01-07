В Волгограде оттепель сменится бесснежным морозом

Общество 07.01.2022 14:03
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07.01.2022 14:03
Ситуация на дорогах Волгограда и региона может осложниться завтра в связи с прогнозируемым похолоданием. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, уже сегодня ночью в регион придут ночные морозы – в Волгограде будет до -7 градусов, в регионе местами похолодает до -14. Днем в областном центре также ожидается небольшой мороз – от -2 до -4 градусов. Такая погода продержится в ближайшие несколько дней. В Волгограде при этом не прогнозируется никаких осадков. Небольшой снег пройдет лишь в некоторых районах области.
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