В мэрии Волгограда отчитались о борьбе с гололедом





Коммунальные службы города в непрерывном режиме проводят обработку пешеходных зон противогололедной смесью. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Несмотря на повышение температуры атмосферного воздуха до положительных отметок, в Волгограде сохраняется высокий риск гололедицы – дождь и талые воды смывают песок и реагенты, используемые городскими коммунальными службами. В связи с этим работники муниципальных предприятий проводят многократную обработку пешеходных пространств, заверили в мэрии.

В настоящее время работы ведутся на проспекте Ленина, ул. Тарифной, площади Дзержинского, на проспекте Металлургов, ул. Титова, на территории Александровского сада, ул. Мира, ул. Череповецкой, ул. Елецкой, ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Казахской, ул. Кирова, на бульваре им. Энгельса и других территориях во всех районах города.В первую очередь, в порядок приводятся самые оживленные пешеходные зоны и парковые территории, особое внимание сегодня уделяется подходам к храмам.При этом по данным городского мониторинга, по всем объектам улично-дорожной сети обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта, городской общественный транспорт функционирует в штатном режиме.Что касается дворовых территорий, то их обслуживают управляющие компании – в обязанности УК и ТСЖ входит обработка подходов к подъездам, пешеходных зон и внутриквартальных проездов.О тех адресах, где, по мнению жителей, эти работы УК и ТСЖ выполняют недостаточно эффективно, можно сообщить по телефону (8442) 33-63-92. Все поступающие обращения горожан оперативно берутся на контроль профильными муниципальными службами, напомнили в администрации города.