Общество

В мэрии Волгограда отчитались о борьбе с гололедом

Общество 06.01.2022 14:37
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06.01.2022 14:37


Коммунальные службы города в непрерывном режиме проводят обработку пешеходных зон противогололедной смесью. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.  Несмотря на повышение температуры атмосферного воздуха до положительных отметок, в Волгограде сохраняется высокий риск гололедицы – дождь и талые воды смывают песок и реагенты, используемые городскими коммунальными службами. В связи с этим работники муниципальных предприятий проводят многократную обработку пешеходных пространств, заверили в мэрии.
В настоящее время работы ведутся на проспекте Ленина, ул. Тарифной, площади Дзержинского, на проспекте Металлургов, ул. Титова, на территории Александровского сада, ул. Мира, ул. Череповецкой, ул. Елецкой, ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Казахской, ул. Кирова, на бульваре им. Энгельса и других территориях  во всех районах города.
В первую очередь, в порядок приводятся самые оживленные пешеходные зоны и парковые территории, особое внимание сегодня уделяется подходам к храмам.
При этом по данным городского мониторинга, по всем объектам улично-дорожной сети обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта, городской общественный транспорт функционирует в штатном режиме.
Что касается дворовых территорий, то их обслуживают управляющие компании – в обязанности УК и ТСЖ входит обработка подходов к подъездам, пешеходных зон и внутриквартальных проездов.
О тех адресах, где, по мнению жителей, эти работы УК и ТСЖ выполняют недостаточно эффективно, можно сообщить по телефону (8442) 33-63-92. Все поступающие обращения горожан оперативно берутся на контроль профильными муниципальными службами, напомнили в администрации города.


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