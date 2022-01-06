Парк имени Гагарина в Волгограде превратился в убийственный каток

Общество 06.01.2022 16:28
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06.01.2022 16:28
Ни одна дорожка в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда не чистилась со времени первых снегопадов. Как сообщили ИА «Высота 102» жители района, единственное место отдыха для них, их детей и внуков полностью превратилось в ледовый каток. «Но так как места для прогулок поблизости больше нет, идем сюда с риском для жизни: потому что можно не только руки-ноги поломать, но и шею свернуть», - рассказывают они.
По словам волгоградцев, такая ситуация повторяется из года в год, и у них создается впечатление, что МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района напрочь забыло о том, что этот парк вообще существует. «Ну, представьте, все лето и осень пролежали в парке резиновые шланги. Их так никто и не удосужился убрать, до сих пор в трех местах валяются.
А дорога перед главным входом? Вся в наледи, снегу, ямах, выбоинах, снежных колдобинах, как на самом отвратительном асфальте. Посыпанная песком с солью единственная дорожка со стороны улицы Депутатской ситуацию не спасает. Люди предпочитают идти по снежной обочине. Были снегопады, оттепели, снова снегопады, но почему нельзя было хотя бы раз пригнать технику и сделать прогулки для людей безопасными?», - делятся люди наболевшим.
Даже отчаянный велосипедист катается на снежных склонах, не желая рисковать своим здоровьем.
До открывшегося ледового катка тоже непросто добраться. Все прилегающие дорожки такие же обледенелые. Да и до самого парка не дойдешь без приключений. До асфальта вычищена только одна улица - имени Титова. Но все, что рядом, - полный кошмар. Сплошной гололед на тротуарах по улицам Штеменко, Таращанцев, Депутатской, Гуртьева, Второй Продольной… «Ну почему на улицу Титова нашлась техника, а на другие и на сам парк нет?», - задаются вопросом краснооктябрьцы.
«Тут столько новогодних выходных, дети просят сводить их на горки в парк, аттракционы, да и самим хочется спуститься с этажей и воздухом подышать. Вот и приходится карабкаться по сплошной гололедице. Ползем, падаем, снова ползем», - горько констатируют граждане.
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