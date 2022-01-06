Общество

После дождичка в четверг: в Волгоградской области перед Рождеством зарядили затяжные ливни

Общество 06.01.2022 08:36
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06.01.2022 08:36


Погода в Волгоградской области преподнесла очередной сюрприз – еще накануне вечером было морозно, а сегодня уже льет дождь, при этом  температура воздуха  днем местами достигнет 10 градусов тепла, прямо как весной. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, ситуацию усугубит сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Завтра в регионе будет такая же погода – дожди и до 9 градусов тепла. Похолодание в регионе начнется 8 января. Его принесет северо-западный ветер.
Между тем, метеочувствительные люди жалуются на плохое самочувствие – резкие колебания температуры с минуса на плюс приносят свои «плоды». Передвигаться по улицам затруднительно из-за ледяной корки, скрытой под дождевой водой.




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