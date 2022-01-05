Общество

Волгоградский суд решил судьбу «летающей тарелки» и фигур инопланетян

Общество 05.01.2022 18:26
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05.01.2022 18:26


Судебный спор вокруг аттракционов «Дом великана» и «Перевернутый дом» завершился в арбитражном суде Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», фирма из Ростовской области ООО «КультСтрой» заявила свои претензии на объекты, подав иск об истребовании из чужого незаконного владения, нечинение препятствий для демонтажа и вывоза объектов на территории торгового комплекса «ЕвропаСитиМолл» в Волгограде. Также компания была намерена взыскать солидарно с ООО «Волгастрой» и индивидуального предпринимателя Элины Эктовой понесенных убытков и сумму неосновательного обогащения в размере 1,3 миллиона рублей. 

Однако в ходе рассмотрения дела и проведенной экспертизы ООО «КультСтрой» отказался от большей части претензий, которые касались истребования объектов из чужого незаконного владения. В итоге с ООО «Волгастрой» компании удалось взыскать чуть более 102 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части требований было отказано. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Так, в материалах дела указано, что после проведенной судебной экспертизы компания из Ростовской области уточнила свои требования. С ООО «Волгастрой» и ИП Эктовой Э.С. солидарно взыскивалось неосновательное обогащение в размере 212 тысяч рублей за пользование информационными носителями и декоративной фигурой «летающая тарелка», 14 фигурами инопланетян и 10 стеклянными колбами с подсветкой. Ответчики с этим были не согласны.

Судом установлено, что находящиеся у торгового центра объекты экспозиция дизайнерских решений «Дом великана» и экспозиция дизайнерских решений «Перевернутый дом» являются собственностью ООО «КультСтрой». В апреле 2019 года компания заключила с ООО «Волгастрой» договор безвозмездного пользования имуществом, согласно которого, в том числе, были переданы «летающая тарелка», колбы и фигуры инопланетян.
В рамках рассмотрения дела была проведена экспертиза, которая должна была ответить на вопрос, «какая могла быть средняя арендная плата за имущество, полученное истцом по акту приема-передачи от 26.01.2021 за период с 5 февраля 2020 года по январь 2021 года включительно (с указанием размера арендной платы за каждый месяц в отдельности)». Эксперт установил, что такая средняя арендная плата составляет 3,8 тысячи рублей в месяц. 
Установлено, что 26 января 2021 года имущество, которое требовало ООО «КультСтрой», было передано ООО «Волгастрой» по акту приема-передачи. Так же в акте было указано, что стороны претензий друг к другу не имеют. Отмечается, что ростовская компания не представила доказательства того, что ответчик претендовал на данное имущество после отказа от договора и намеревался использовать его в своей деятельности. Соответственно суд отказал о взыскании с ООО «Волгастрой» арендной платы после 26 января 2021 года. 

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