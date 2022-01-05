Общество 05.01.2022 12:55
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05.01.2022 12:55
Компания «РЖД» объявила о подорожании в 2022 году на 4,3% тарифов в плацкартных и общих вагонах. Как сообщает ИА «Высота 102», платить больше за билет придется всем, кто не планирует поездку заранее. В данном случае, как уверяют в «РЖД», можно сэкономить.
Так, с 11 января 2022 года вступит в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды будет изменяться стоимость проезда. Зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы. С графиком сезонного изменения тарифов можно ознакомиться на официальном сайте железнодорожного перевозчика.
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах, курсирующих во внутригосударственном сообщении, а также в моторвагонном подвижном составе) проиндексированы в соответствии с приказом ФАС России. Кроме того, в соответствии с приказом ФАС России, тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «Люкс» поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2022 года проиндексированы также на 4,3% к уровню 2021 года. Отмечается, что индексация коснется 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования.
В рамках этой системы стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. В настоящее время системой динамического ценообразования охвачено 95% поездов АО «ФПК».
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