Общество

В Волгограде пустят ночной транспорт на Рождество

Общество 04.01.2022 12:14
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04.01.2022 12:14


Администрация Волгограда организует дополнительные рейсы городского общественного электротранспорта в ночь с 6 на 7 января. Как сообщили в мэрии, такое решение принято в связи с прогнозируемым высоким пассажиропотоком на Рождество. Трамваи и троллейбусы в Волгограде будут работать по следующему расписанию:

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