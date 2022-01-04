Covid-19

В Волгоградской области заболеваемость COVID энергично снижается

Covid-19 04.01.2022 12:03
0
04.01.2022 12:03


За сутки в Волгоградской области COVID-19 заразились 212 человек – это рекордно низкий показатель заболеваемости за последние месяцы. По данным федерального оперативного штаба, стабильное снижение заболеваемости наблюдается в регионе на протяжении нескольких недель. Только за прошедшие сутки зарегистрировано на 24 случая меньше, чем днем ранее. Скончались от коварной инфекции 16 жителей региона. Всего от COVID-19 в Волгоградской области умерли 5595 человек.

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