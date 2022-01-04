Детсад с фитобаром и соляной пещерой открыли в Волгоградской области





Новый детский сад на 220 мест построен в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп, четыре из них — для детей раннего возраста. Посещать детский сад малыши начнут в январе 2022 года. В декабре получена лицензия на образовательную деятельность.





В детском саду предусмотрены помещения для конструирования и моделирования, опытно-экспериментальной работы дошкольников; кабинет для занятий по изучению правил дорожного движения; музыкальный и физкультурный залы; кабинеты для работы учителя-логопеда и педагога-психолога; сенсорная комната. Для маломобильных граждан установлен электроподъемник, смонтированы пандусы. Созданы условия для оздоровления детей: соляная пещера, фитобар и кислородные коктейли для поддержки малышей в период реабилитации после перенесенного простудного заболевания.





В 2021 году в регионе были введены в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения на 140 и 144 мест в Камышине и Новониколаевском районе. В стадии достройки находятся еще четыре сада. В целом за последние 7 лет в Волгоградской области построено и реконструировано 67 детских дошкольных учреждений, что позволило полностью решить вопрос с актуальной очередью среди малышей от нуля до семи лет.

Фото: администрации Волгоградской области