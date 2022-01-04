Детсад с фитобаром и соляной пещерой открыли в Волгоградской области

Общество 04.01.2022 11:49
0
04.01.2022 11:49
Новый детский сад на 220 мест построен в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп, четыре из них — для детей раннего возраста. Посещать детский сад малыши начнут в январе 2022 года. В декабре получена лицензия на образовательную деятельность.
В детском саду предусмотрены помещения для конструирования и моделирования, опытно-экспериментальной работы дошкольников; кабинет для занятий по изучению правил дорожного движения; музыкальный и физкультурный залы; кабинеты для работы учителя-логопеда и педагога-психолога; сенсорная комната. Для маломобильных граждан установлен электроподъемник, смонтированы пандусы. Созданы условия для оздоровления детей: соляная пещера, фитобар и кислородные коктейли для поддержки малышей в период реабилитации после перенесенного простудного заболевания.
В 2021 году в регионе были введены в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения на 140 и 144 мест в Камышине и Новониколаевском районе. В стадии достройки находятся еще четыре сада. В целом за последние 7 лет в Волгоградской области построено и реконструировано 67 детских дошкольных учреждений, что позволило полностью решить вопрос с актуальной очередью среди малышей от нуля до семи лет.
Фото: администрации Волгоградской области
Реклама
В Волгограде пустят ночной транспорт на Рождество04.01.2022 12:14
Общество 04.01.2022 12:14
Мэрия Волгограда отчиталась о ночной работе04.01.2022 09:41
Общество 04.01.2022 09:41
В Камышине ликвидировали коммунальную аварию04.01.2022 09:14
Общество 04.01.2022 09:14
Гидрометцентр РФ предупредил о ледяном дожде и метели в Волгоградской области03.01.2022 18:08
Общество 03.01.2022 18:08
Трагедии 2021 года, которые потрясли волгоградцев03.01.2022 14:08
Общество 03.01.2022 14:08
Волгоградца из разбившегося автобуса «Москва-Астрахань» выписали домой03.01.2022 12:29
Общество 03.01.2022 12:29
Горнолыжный склон с подъемником и тюбингом заработал в Волгоградской области03.01.2022 10:33
Общество 03.01.2022 10:33
В Волгоградской области приняли новые правила проведения свадеб03.01.2022 09:41
Общество 03.01.2022 09:41
Под Волгоградом пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч за пол-литра проданного самогона02.01.2022 19:17
Общество 02.01.2022 19:17
Прощай Бык, здравствуй Тигр: какими фото запомнится волгоградцам 2021 год02.01.2022 17:56
Общество 02.01.2022 17:56
В сельской школе Волгоградской области выяснили судьбу военного летчика и воздушного стрелка02.01.2022 16:00
Общество 02.01.2022 16:00
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии школьника с алкогольным отравлением02.01.2022 14:31
Общество 02.01.2022 14:31
К полицейским на южном въезде в Волгоград приехали VIP-гости02.01.2022 14:00
Общество 02.01.2022 14:00
Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантов02.01.2022 09:19
Общество 02.01.2022 09:19
Президент назначил в Волгоградской области пять новых судей01.01.2022 19:21
Общество 01.01.2022 19:21
Реклама