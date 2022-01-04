Общество

В Камышине ликвидировали коммунальную аварию

Общество 04.01.2022 09:14
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04.01.2022 09:14


Устранена коммунальная авария в Камышине, в результате которой без тепла оставались 22 дома, школа, гостиница и здание суда. Как сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области, тепло было подано в дома жителей Камышина в понедельник вечером.
Ранее сообщалось, что в связи с порывом на трубопроводе диаметром 219 мм по ул. Краностроителей, 2а администрацией Камышина совместно с теплоснабжающей организацией ОАО «КамышинТеплоЭнерго» было принято решение о приостановке подачи теплоносителя потребителям для проведения аварийно-восстановительных работ.
Отопление накануне было отключено в 22 домах по ул. Краностроителей, ул. Леонова, ул. Некрасова, ул. Феоктистова, а также в школе №17, гостинице «Глория» и здании народного суда.
В комитете ЖКХ отмечают, что оперативное проведение аварийно-восстановительных работ теплоснабжающей организацией позволило избежать повреждений систем отопления в многоквартирных домах и снижения нормативных параметров теплоснабжения потребителей.

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