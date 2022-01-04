В Камышине ликвидировали коммунальную аварию





Устранена коммунальная авария в Камышине, в результате которой без тепла оставались 22 дома, школа, гостиница и здание суда. Как сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области, тепло было подано в дома жителей Камышина в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что в связи с порывом на трубопроводе диаметром 219 мм по ул. Краностроителей, 2а администрацией Камышина совместно с теплоснабжающей организацией ОАО «КамышинТеплоЭнерго» было принято решение о приостановке подачи теплоносителя потребителям для проведения аварийно-восстановительных работ.

Отопление накануне было отключено в 22 домах по ул. Краностроителей, ул. Леонова, ул. Некрасова, ул. Феоктистова, а также в школе №17, гостинице «Глория» и здании народного суда.

В комитете ЖКХ отмечают, что оперативное проведение аварийно-восстановительных работ теплоснабжающей организацией позволило избежать повреждений систем отопления в многоквартирных домах и снижения нормативных параметров теплоснабжения потребителей.



