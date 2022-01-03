Гидрометцентр РФ предупредил о ледяном дожде и метели в Волгоградской области

Общество 03.01.2022 18:08
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03.01.2022 18:08
Завтра в Волгоградской области пройдут сильные осадки – дождь, мокрый снег и снег. Тревожный прогноз выдал Гидрометцентр РФ. Ожидаются также гололедно-изморозевые явления, ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Может осложниться ситуация на дорогах из-за так называемых температурных качелей – колебаний температуры с минуса на плюс.Такая неустойчивая погода, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться в регионе в ближайшие три дня.
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