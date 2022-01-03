Напомним, трагедия произошла накануне рано утром в Рязанской области. На трассе Р-22 «Каспий» возле села Вослебово в Скопинском районе автобус врезался в опору железнодорожного моста, в результате чего погибли пять человек, травмы получил 21 человек. Всего в салоне находились 49 пассажиров. Автобус сообщением Москва-Астрахань делал остановку и в Волгограде, поэтому жители региона часто пользовались этим маршрутом.
Общество 03.01.2022 12:29
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03.01.2022 12:29
Напомним, трагедия произошла накануне рано утром в Рязанской области. На трассе Р-22 «Каспий» возле села Вослебово в Скопинском районе автобус врезался в опору железнодорожного моста, в результате чего погибли пять человек, травмы получил 21 человек. Всего в салоне находились 49 пассажиров. Автобус сообщением Москва-Астрахань делал остановку и в Волгограде, поэтому жители региона часто пользовались этим маршрутом.
Из больницы выписан 35-летний житель Дзержинского района Волгограда, который находился в разбившемся в Рязанской области автобусе «Москва-Астрахань». Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облкомздраве, он продолжит амбулаторное лечение после оказания необходимой медпомощи в стационаре. Второй пострадавший волгоградец, 57-летний мужчина из Новоаннинского района находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение в хирургическом отделении Скопинского межрайонного медцентра.Между тем, по данным ГУ МВД по Рязанской области среди погибших в аварии жителей Волгограда и области нет.
Напомним, трагедия произошла накануне рано утром в Рязанской области. На трассе Р-22 «Каспий» возле села Вослебово в Скопинском районе автобус врезался в опору железнодорожного моста, в результате чего погибли пять человек, травмы получил 21 человек. Всего в салоне находились 49 пассажиров. Автобус сообщением Москва-Астрахань делал остановку и в Волгограде, поэтому жители региона часто пользовались этим маршрутом.
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