После того, как она попыталась вернуть свои средства, лжеброкер заблокировал телефон, аккаунт в приложении и перестал выходить на связь.
Полиция призывает граждан быть бдительными при поступлении сомнительных предложений об участии в играх на фондовой бирже
Если вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, а иностранные брокеры не имеют право осуществлять брокерскую деятельность на территории РФ без соответствующей лицензии Центрального Банка.