



Сотрудница Урюпинской ЦРБ лишилась 2,7 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с сентября по декабрь 2021 года женщина переводила денежные средства на различные расчетные счета по предложению неизвестного финансового аналитика.

За этот период потерпевшая под предлогом получения прибыли на финансовой бирже в общей сложности отдала неизвестному 2,7 млн. рублей.После того, как она попыталась вернуть свои средства, лжеброкер заблокировал телефон, аккаунт в приложении и перестал выходить на связь.Полиция призывает граждан быть бдительными при поступлении сомнительных предложений об участии в играх на фондовой биржеЕсли вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, а иностранные брокеры не имеют право осуществлять брокерскую деятельность на территории РФ без соответствующей лицензии Центрального Банка.