В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса





В международном аэропорту Волгоград задерживается прибытие четырех самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Задержка составляет от получаса до полутора часов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло волгоградской воздушной гавани.

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. По сообщениям петербургских СМИ, в Пулково задержали более 40 рейсов, в том числе волгоградский, что связано с возросшей нагрузкой на инфраструктуру воздушной гавани. О массовых задержках во Внуково, Шереметьево и Стригино не сообщалось.