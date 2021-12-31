В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса

Общество 31.12.2021 16:09
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31.12.2021 16:09
В международном аэропорту Волгоград задерживается прибытие четырех самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Задержка составляет от получаса до полутора часов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло волгоградской воздушной гавани.
Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. По сообщениям петербургских СМИ, в Пулково задержали более 40 рейсов, в том числе волгоградский, что связано с возросшей нагрузкой на инфраструктуру воздушной гавани. О массовых задержках во Внуково, Шереметьево и Стригино не сообщалось.
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