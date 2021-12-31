Общество 31.12.2021 13:36
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31.12.2021 13:36
Волгоградские врачи-реаниматологи и специалисты кардиоцентра спасли жизнь 31-летней женщины, чье сердце за сутки останавливалось 23 раза. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, эта необычная история с хорошим концом произошла в Волгограде в преддверии Нового года. К врачам Волгоградского кардиологического центра обратилась молодая женщина, которая ранее не имела никаких хронических заболеваний, но внезапно в середине декабря потеряла сознание. В кардиоценте, куда доставили 31-летнюю пациентку, ее осмотрели врачи и не нашли каких-либо травм и патологий. Учитывая, что женщина на тот момент чувствовала себя хорошо, ей дали рекомендации и отпустили домой. Однако при выходе из приемного отделения она вновь потеряла создание, произошла остановка сердца.
Молодую женщину срочно доставили в реанимационное отделение, пациентке восстановили сердечный ритм, но ситуация повторилась снова. За первые сутки нахождения пациентки в реанимации, ее сердце останавливалось 23 раза! Врачи каждый реанимировали женщину и параллельно искали причины такого состояния. После множества исследований только по результатам сцинтиграфии миокарда были найдены признаки, характерные для постмиокардитических изменений миокарда левого желудочка.
«Это была абсолютная находка как для врачей, так и для самой пациентки и ее родных», - рассказывает главный врач «Волгоградского областного клинического кардиологического центра» Виталий Иваненко.
В течение нескольких суток врачи-реаниматологи буквально сражались за жизнь молодой женщины. Коллегиально с врачами кардиохирургами - электрофизиологами было принято решение о необходимости имплантации кардиовертера-дефибриллятора, устройства, предотвращающего развитие опасных желудочковых нарушений ритма сердца. Перед Новым годом пациентке проведена операция по установке такого «спасающего» устройства. Врачи уверены, что теперь пациентка защищена как медикаментозно, так и с помощью «чудо-аппарата».
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