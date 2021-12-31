Происшествия

Житель Волгоградской области поджег свою постель

Происшествия 31.12.2021 11:00
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31.12.2021 11:00


Хозяин одной из квартир в доме №163 по ул. Мира в Котово надышался угарным газом из-за того, что курил в постели. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил накануне около девяти часов утра. В квартире горел матрас, где спал мужчина. Пожар потушили за несколько минут, однако мужчина получил отравление угарным газом.
Фото kotovo101.

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