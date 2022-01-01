Общество

В Волгоградской области пособия для нищих подняли до 167 рублей

Общество 01.01.2022 15:27
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01.01.2022 15:27


В Волгоградской области проиндексированы меры социальной поддержки для населения на 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, речь идет о мерах по поддержке различных категорий населения – детей, малоимуших, многодетных семей, ветеранов труда и т.д. В частности, родителю, воспитывающему ребенка-инвалида, в месяц будет выплачиваться 728 рублей. 708 рублей будут получать граждане, которые в войну работали в тылу. Столько же положено и тем жителям Волгоградской области, кто имеет медали и награды, а также реабилитированным за годы репрессий. Выплаты ветеранам труда увеличены до 620 рублей, детям Сталинграда - до 443 рублей. На 167 рублей ежемесячно могут рассчитывать члены малоимущих семей, чей доход ниже прожиточного минимума, если она состоит из трех членов и более. В прошлом году такие граждане получали по 161 рублю. 222 рубля положено каждому члену малоимущих семей с доходом ниже прожиточного минимума, если семья состоит всего из двух человек. В 2021 году размер такого пособия составлял 213 рублей. Одиноким малоимущим будут платить тоже по 222 рубля.
Также проиндексировано пособия и для ВИЧ-инфицированных – эта категория населения будет получать пожизненные выплаты в размере 14674 рублей. До 55488 рублей увеличены выплаты семьям, потерявшим свое имущество в результате катастроф, стихийных бедствий.


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