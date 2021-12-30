Общество 30.12.2021 21:33
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30.12.2021 21:33
Два японских внедорожника Toyota Land Cruiser 300 и Toyota Land Cruiser Prado 150 приобрело ГУ МЧС России по Волгоградской области в канун Нового года. Машины общей стоимостью 19 млн 550 тысяч рублей будут использоваться в качестве оперативно-служебных автомобилей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на размещенный на сайте госзакупок контракт.
Поставщиком внедорожников по результатам электронного аукциона стала волгоградская компания «АгатВолгаСервис». Контракт был заключен 24 декабря этого года, и уже 28 декабря исполнитель отгрузил, а заказчик – ГУ МЧС России по Волгоградской области – принял оба автомобиля.
Обе машины выпущены в 2021 году и оснащены, помимо прочего, электрообогревом лобового стекла и рулевого колеса, подогревом сидений, коммуникационной системой Bluetooth, аудио-системой, большим цветным дисплеем, круиз-контролем. Оба автомобиля оборудованы также системами предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, контроля и информирования об усталости водителя. На одном из них предусмотрена и функция поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля.
Оба люксовых внедорожника покрыты перламутровой краской, на них нанесены специальные цветографические схемы аварийно-спасательных служб. Каждый автомобиль дополнен сигнальной громкоговорящей установкой – «мигалками».
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