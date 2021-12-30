Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без тепла

Общество 30.12.2021 11:34
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30.12.2021 11:34
Жители микрорайона Семь Ветров на всю ночь остались без отопления в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», всему причиной стало технологическое нарушение на одной из котельной.
Как рассказали в организации, сегодня ночью на котельной по улице Шоссе Авиаторов произошло технологическое нарушение на одном из котлов. В связи с чем многие жители микрорайона в Дзержинском районе временно получали ресурс на пониженных параметрах. В компании сообщили, что к настоящему времени оборудование уже приведено в порядок. «Котельная вышла на нормативные параметры. По предварительной оценке, уже через несколько часов теплоснабжение будет доведено до домов в полном объеме», - пояснили они.
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