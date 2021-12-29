Суд восстановил на работе отстраненную из-за отказа прививаться волгоградку





Краснооктябрьский районный суд Волгограда восстановил на работе женщину, которую отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, сотрудница интернет-магазина Надежда Баганина обратилась в суд, так как посчитала ее отстранение от работы незаконным из-за отказа прививаться от коронавируса. Руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская пояснила, что суд признал отстранение женщины от работы незаконным и постановил восстановить ее в должности. Кроме того, суд взыскал с работодателя в пользу истца зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.

Между тем, напомним, ранее суды в Волгоградской области признавали законным отстранение от работы сотрудников компаний и организаций из-за отказа прививаться от коронавируса. В подобной ситуации оказались семеро сотрудников ООО «КамышинТеплоЭнерго», которые остались без средств существования, когда работодатель отстранил их от работы. Также в районных судах Волгоградской области находятся на рассмотрении и другие иски жителей региона, которые лишились работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19.



