На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)











Огромная пробка из автомобилей и фур образовалась возле рабочего поселка Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, во избежание заторов в Волгограде въезд грузового транспорта ограничен. Фуры пускают, но с временным интервалом. Водителей большегрузов просят сейчас не перегружать трассу и переждать на специальных стоянках и возле придорожных кафе.

По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сейчас затруднено движение на въезде в Волгоград со стороны трассы Р-228 "Сызрань – Саратов – Волгоград" в районе поселка Ерзовка со стороны Камышина, что вызвано осложнением транспортной обстановки в городе на 3-й Продольной магистрали. Порядок въезда в город с федеральной трассы регулируют сотрудники ГИБДД.

Сейчас на Р-228 для очистки и обработки проезжей части противогололедным составом задействовано порядка 30 единиц специализированной техники, дорожные службы работают в усиленном режиме. На самой трассе движение обеспечено в полном объеме.

В самом Волгограде, по данным сервиса Яндекс.Пробки, снегопад вызвал пробки в 9 баллов из 10 возможных. К обеду ситуация дорогах не улучшилась.