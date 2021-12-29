В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снег

Общество 29.12.2021 08:42
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29.12.2021 08:42
В Волгоградской области в новогоднюю ночь прогнозируют снег и мокрый снег, а также морось. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, сегодняшняя метель и снег сменятся мокрым снегом уже завтра, который будет идти до конца года. В регионе будут наблюдаться туман, гололедно-изморозевые явления, на проводах возможны отложения мокрого снега. В Волгограде в последний день 2021 года температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, в северных районах региона будет холоднее – до -10 градусов.
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