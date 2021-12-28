



Инспекторы рыбоохраны, полицейские и сотрудники рыболовецких компаний подняли из Цимлянского водохранилища 49 обрывков и фрагментов брошенных браконьерами сетей. В них запутались 214 рыб, 131 из них удалось спасти и выпустить обратно в воду, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства.

Поиск и подъем сетей проводились в декабре трижды. «Работа по очистке Цимлянского водохранилища от оставленных рыболовных снастей, засоряющих водоем и являющихся причиной гибели рыбы, сотрудниками Цимлянского отдела рыбоохраны проводится регулярно», – отметили в ведомстве. На водохранилище работают сотрудники Калачевской, Нижнечирской и Красноярской инспекций Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

Фото: официальный сайт АЧТУ Росрыболовства.