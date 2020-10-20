В Волгограде «Маяк» готовят к капитальному ремонту

Общество 20.10.2020 17:29
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20.10.2020 17:29
Положительное заключение экспертизы получено на проект капитального ремонта объекта культурного наследия федерального значения "Маяк" - памятника морякам Волжской военной флотилии, принимавшим участие в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт государственно-культурной экспертизы.
Памятник был сооружен в 1952 году по проекту автора-архитектора Р.А. Якубова. "Маяк" расположен справа от шлюза №1 в Красноармейском районе Волгограда напротив памятника Ленину, доступ к нему только по воде. Входит в архитектурный комплекс волжского входа в Волго-Донской судоходный канал.
Расположен "Маяк" на искусственной насыпи. Это сооружение высотой 25 метров, увенчанное легкой колоннадой. Стены маяка оформлены чугунными рострами – изображением носовых частей корабля, выполненных из металла. Башня маяка имеет прямоугольную конфигурацию, выполнена из кирпича с последующим оштукатуриванием поверхности фасадов раствором на белом цементе с добавлением мраморной крошки. Наружные стены выполнены из силикатного кирпича. Башня завершена крышей, которая ограничена по периметру невысоким глухим парапетом, завершенным ограждением из металлического прута. Декоративные элементы выполнены в стиле русского классического зодчества – выполнены из офактуренных железобетонных блоков.
Ступенчатый переход к башне увенчан декоративным поясом, по центру из крупных рельефных букв под золото выполнена надпись: "Слава доблестным морякам Волжской военной флотилии, героически защищавшим Царицын (1918 – 1919) – Сталинград (1942 – 1943)".
В июне текущего года представители проектной организации ООО "СтройПортал" обследовали сооружение. В целом его состояние оценивается как удовлетворительное, требуется капитальный ремонт фасадов, крыши, водосточной системы. Из-за физического износа требуется замена старой металлической двери на центральном фасаде, ведущей в маяк. Осадки испортили табличку на фасаде "Маяка" - ее также планируют отремонтировать.
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