Covid-19

В Волгоградской области резко снизилось количество заболевших коронавирусом

Covid-19 25.12.2021 11:51
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25.12.2021 11:51


За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 316 случаев  заражения коронавирусной инфекцией – это на 50 человека меньше, чем было неделю ранее, 18 декабря, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные федерального штаба. Однако показатели выздоровевших от коронавирусной инфекции оказались  меньше, чем было  днем ранее – 576 против 592 человек. Смертность от вируса по-прежнему не снижается. Так, за минувшие сутки умер 21 человек. За весь период пандемии в Волгоградской области погибли от этой инфекции 5414 человека.  

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