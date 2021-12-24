Общество 24.12.2021 15:22
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24.12.2021 15:22
Сегодня из волгоградского перинатального центра №2 выписали маму новорожденных тройняшек. Два братика – Тигран и Гегард и их сестренка Лилит поехали к себе домой в Светлоярский район Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в медучреждении.
Напомним, 2 декабря в Волгоградской области родилась вторая за год тройня. Родителями прекрасных малышей стали Дарья и Микаэл Мелкумян, в семье которых уже подрастает 6-летняя Алиса.
Малыши весом 1990, 1970 и 1690 грамм родились на 31-й неделе беременности. Несколько недель они провели в перинатальном центре под присмотром врачей.
По данным комитета здравоохранения, с начала года в Волгоградской области родились 197 двоен, две тройни и одна четверня.
Видео перинатального центра №2 ВК.
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