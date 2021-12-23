В центре Волгограда ликвидируют порыв на магистральном трубопроводе





Две бригады и целый парк техники устраняют порыв на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм, произошедший этим вечером. Водопровод дал течь на участке между улицами 7-й Гвардейской и Пражской в Центральном районе Волгограда. До полной ликвидации последствий аварии без холодной воды останутся близлежащие дома, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения».

Причиной порыва стал резкое похолодание, повлекшее за собой изменения линейных размеров профиля трубы. Коммунальщики задействовали в ликвидации аварии большой и малый экскаваторы, два самосвала, трактор-откачку и каналопромывочную машину. «Работы по восстановлению целостности трубопровода будут продолжаться без перерыва, до полного устранения нарушения», – прокомментировали в пресс-службе концессий.

Отопление подается во все дома в штатном режиме.